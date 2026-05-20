В Усть-Лабинском районе Кубани из-за оползня перекрыли участок автодороги

В Усть-Лабинском районе из-за оползня перекрыли участок автодороги, заявили в оперштабе Краснодарского края.
«В Усть-Лабинском районе из-за оползня перекрыли участок автодороги между станицей Ладожской и хутором Братским», — говорится в сообщении.
Как рассказали в оперштабе, из-за сильных осадков на выезде из станицы Ладожской произошёл обвал грунта на проезжую часть. Пострадавших нет.
Ранее действительный член Русского географического общества Виталий Стальнов заявил, что в июне в Москве ожидаются ливни, грозы и град.