Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в сотрудничестве с китайскими партнерами успешно реализовал свыше 50 совместных проектов, общий объем капиталовложений в которые превысил 800 миллиардов рублей.
Об этом сообщил Кирилл Дмитриев, занимающий должность главы РФПИ и являющегося спецпредставителем президента России по вопросам инвестиционного и экономического сотрудничества с зарубежными государствами.
«Новые проекты позволят решать комплексные задачи российско-китайского сотрудничества, углубляя его стратегическую глубину и создавая новые истории успеха», — отметил он в своем официальном канале в «Максе».
Ранее политический аналитик Лоренцо Пачини указал на то, что визит президента России Владимира Путина в Китай лишь усилит изоляцию Европы.