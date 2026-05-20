Путёвка на тот свет: названы страны, где туристам грозит смертная казнь

Крайняя мера наказания, или смертная казнь, предусмотрена рядом туристических стран за тяжёлые преступления. Где самое жёсткое законодательство, рассказал aif.ru вице‑президент Альянса турагентств России Александр Мкртчян.
«В Китае за последнее время прошло порядка тысячи казней. В основном к этой мере наказания приговаривают мужчин, женщин — редко. Смертные казни как мера наказания предусмотрены законодательством Ирана, Саудовской Аравии. Из популярных стран — в Сингапуре. На паузе эта мера наказания во Вьетнаме, на Мальдивах, хотя смертные приговоры объявляют. В Турции. В Египте в последние годы никого не казнили. В Таиланде формально смертная казнь есть, но фактически её нет. Казнят не только местных, но и иностранных граждан», — отметил он.
Эксперт объяснил, по какой статье могут приговорить туристов к смертной казни.
«Ключевая статья, по которой объявляется смертная казнь для туристов, — это перевозка наркотиков в особо крупных размерах. Во многих странах смертная казнь предусмотрена за объём, равный 15 граммам героина. За перевозку наркотиков много россиян попадает в тюрьмы — в том же Таиланде, во Вьетнаме, в Китае. Как правило, россиян не казнят, как и других иностранных туристов. Они могут находиться в тюрьмах по 10−20 лет. Адвокаты стараются организовать перевод этих заключённых в тюрьму на родине», — сказал он.
Мкртчян обратил внимание на то, что нередко российские туристы оказываются наркокурьерами из‑за собственной доверчивости.
«Человека могут попросить передать посылку другу, брату, причём с просьбой обращается знакомый человек. Речь не о близком друге, а о случайном знакомом. Самое действенное — отказаться от передачи каких‑либо посылок. Если это невозможно, то нужно внимательно проверить коробку, дно чемодана. Был случай, когда россиянке вручили пустой чемодан, но оказалось, что в нём двойное дно, где были наркотики», — уточнил он.
В настоящее время смертная казнь законодательно сохраняется и применяется в 55 странах мира, в том числе в Сирии, Бахрейне, Кувейте, Иордании, Омане, ОАЭ, Северной Корее, Бангладеш, Конго, Зимбабве. К этой мере наказания приговаривают за тяжкие преступления — терроризм, наркоторговлю, убийства и ряд других.