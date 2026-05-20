Профессор Вадиа: союзники России могут взыскать €200 млрд с Euroclear

Союзники России могут выполнить решение Арбитражного суда Москвы по взысканию €200 млрд с бельгийского депозитария Euroclear в силу заключённых с российской стороной соглашений.
Об этом сообщил профессор политологии и международных отношений Университета Гельмы в Алжире Махлюф Вадиа.
«Союзные России страны, по моему мнению, выполнят это решение в силу различных соглашений с российской стороной», — сказал он РИА Новости.
Эксперт считает, что эффективность исполнения этого решения зависит в том числе от позиции Пекина, так как в этом случае активы бельгийского депозитария могут быть заморожены в КНР и Юго-Восточной Азии в целом.
Ранее депозитарий Euroclear сообщил, что, несмотря на решение Арбитражного суда Москвы, активы ЦБ России останутся замороженными.