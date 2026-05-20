Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Профессор Вадиа: союзники России могут взыскать €200 млрд с Euroclear

Союзники России могут выполнить решение Арбитражного суда Москвы по взысканию €200 млрд с бельгийского депозитария Euroclear в силу заключённых с российской стороной соглашений.

Союзники России могут выполнить решение Арбитражного суда Москвы по взысканию €200 млрд с бельгийского депозитария Euroclear в силу заключённых с российской стороной соглашений.

Об этом сообщил профессор политологии и международных отношений Университета Гельмы в Алжире Махлюф Вадиа.

«Союзные России страны, по моему мнению, выполнят это решение в силу различных соглашений с российской стороной», — сказал он РИА Новости.

Эксперт считает, что эффективность исполнения этого решения зависит в том числе от позиции Пекина, так как в этом случае активы бельгийского депозитария могут быть заморожены в КНР и Юго-Восточной Азии в целом.

Ранее депозитарий Euroclear сообщил, что, несмотря на решение Арбитражного суда Москвы, активы ЦБ России останутся замороженными.