Над Ленинградской областью сбит беспилотник

Над Ленинградской областью уничтожен один беспилотник, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«На данный момент силами ПВО сбит один БПЛА над территорией Ленинградской области», — написал он в Telegram-канале.
По словам губернатора, боевая работа продолжается.
В Росавиации заявили, что аэропорт Пулково вновь не принимает и не отправляет рейсы.
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников на промзону.
Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.Читать дальше