Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер раскритиковал главу евродипломатии Каю Каллас за её слова о поражении России.
«Европейский союз не состоит сплошь из идиотов, но госпожа Каллас, несомненно, относится к их числу», — написал он в X.
Таким образом Миллер прокомментировал публикацию о выступлении Каллас на конференции. На ней глава евродипломатии задалась вопросом о том, что если у Евросоюза не получается оказать ощутимое давление на Россию, то как в таком случае Брюсселю удастся победить Китай.
Ранее журналист Чей Боуз раскритиковал главу европейской дипломатии Каю Каллас, испугавшуюся роста российского влияния.
