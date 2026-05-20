Пекин завершил последние приготовления к официальному приему президента Российской Федерации на площади Тяньаньмэнь, сообщает ЦТК.
В скором времени председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин возглавит торжественную церемонию встречи российского лидера.
На площади развернуты государственные флаги, стоят почетный караул и военный оркестр, а группы детей с флагами двух стран и композициями цветов уже ожидают прибытия почетных гостей.
Ранее политический аналитик Лоренцо Пачини в статье для Strategic Culture указал на то, что визит президента России Владимира Путина в Китай лишь усилит изоляцию Европы.