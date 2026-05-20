Эксперт Степанов: США могут отменить проект линкоров типа "Трамп"

Вашингтон с высокой долей вероятности пересмотрит концепцию военно-морского строительства, сместив акцент с авианосных ударных групп и надводных кораблей с большим тоннажем, считает военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС.

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Вашингтон пересмотрит концепцию военно-морского строительства и может отказаться от ранее анонсированного проекта линейных кораблей типа «Трамп» с учетом опыта, полученного в ходе войны с Ираном. Таким мнением поделился с ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

«США с высокой долей вероятности подходят к пересмотру своей концепции военно-морского строительства и, в частности, смещают акцент с авианосных ударных групп и надводных кораблей с большим тоннажем. Ранее Трамп анонсировал проект самых крупных в современной истории линкоров (линкоры типа “Трамп” — прим. ТАСС). Скорее всего, они отойдут и от этой концепции с учетом возросших угроз со стороны высокоточного оружия, в том числе комбинированных ударов, с задействованием дронов и гиперзвуковых систем», — сказал он.

По словам эксперта, необходимость пересмотра концепции военно-морского строительства США продиктована опытом войны против Ирана, которая выявила уязвимость авианосных ударных групп перед дальнобойными противокорабельными системами. «Перемены станут следствием анализа иранской кампании, в ходе которой де-факто произошел паралич наступательных возможностей авианосной ударной группы. С учетом дальности тех противокорабельных систем, которые были на вооружении Ирана, размещение авианосной группы в зоне оперативного применения корабельной авиации стало невозможным», — подчеркнул он.

Степанов предположил, что ВМС США сделают ставку на применение эсминцев нового поколения, оснащенных высокоточными дальнобойными системами поражения, а также на массовое внедрение автономных подводных аппаратов, которые могут стать носителями как торпедного, так и ракетного вооружения.

