Эксперт Степанов: США могут отменить проект линкоров типа "Трамп"

«США с высокой долей вероятности подходят к пересмотру своей концепции военно-морского строительства и, в частности, смещают акцент с авианосных ударных групп и надводных кораблей с большим тоннажем. Ранее Трамп анонсировал проект самых крупных в современной истории линкоров (линкоры типа “Трамп” — прим. ТАСС). Скорее всего, они отойдут и от этой концепции с учетом возросших угроз со стороны высокоточного оружия, в том числе комбинированных ударов, с задействованием дронов и гиперзвуковых систем», — сказал он.