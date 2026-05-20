Соскин: Трамп готов признать Украину зоной интересов России

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что итоги переговоров между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином могут свидетельствовать о готовности Вашингтона пересмотреть свою позицию по Украине.
В частности, он допустил, что США могут рассматривать эту территорию в контексте интересов России.
Соскин также предположил, что китайский лидер может обсудить результаты этих контактов с президентом России Владимиром Путиным во время его визита в Китай, включая вопросы, связанные с украинским направлением. По его мнению, такие переговоры способны повлиять на расстановку сил на международной арене.
Эксперт считает, что складывающаяся ситуация может оказаться неблагоприятной для Украины и её европейских партнеров, поскольку их влияние на глобальные политические и экономические процессы, по его оценке, снижается. В этом контексте он отметил, что текущие тенденции могут иметь негативные последствия для Киева и его руководства.
