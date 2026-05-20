Депутат Якубовский: дистанционное участие в собраниях СНТ и ОНТ возможно

Дистанционно участвовать в собраниях садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) и огороднического некоммерческого товарищества (ОНТ) сегодня можно, так как закон предусматривает очное собрание с дистанционным участием, очно-заочное и заочное голосование, в том числе в электронной форме.
Об этом рассказал в беседе с RT депутат Госдумы Александр Якубовский.
«Процедура должна быть заранее прописана в уставе товарищества. В нём должно быть указано, по каким вопросам допускается электронное голосование, каким способом оно проводится — например, через “Госуслуги”, сайт товарищества, информационную систему, электронную почту или смс, — как подтверждается участие собственника и как фиксируются результаты. Такие механизмы особенно важны для СНТ, где многие владельцы участков живут в других городах или бывают на даче только сезонно», — добавил депутат.
Отмечается, что дистанционное участие позволяет вовлечь больше людей в управление товариществом и снижает риск, что решения будут приниматься узким кругом активных участников.
«При этом СНТ нужно соблюдать процедуру: заранее уведомить участников, определить повестку, обеспечить идентификацию голосующих, правильно оформить протокол и сохранить результаты голосования. Если этого не сделать, принятое решение может быть оспорено. Отдельно стоит учитывать, что заочное голосование подходит не для всех вопросов. Например, устав, выборы председателя и правления, утверждение сметы, размер взносов, вопросы общего имущества, реорганизация или ликвидация товарищества не могут решаться простым заочным голосованием», — подчеркнул собеседник RT.
Для таких решений нужно выбирать другую предусмотренную законом форму, в том числе очно-заочную, и заранее сверять процедуру с уставом и законом № 217-ФЗ, заключил Якубовский.
