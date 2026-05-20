Си Цзиньпин поприветствовал Путина в Пекине

Российский лидер накануне вечером прибыл с визитом в Китай.
Церемония официальной встречи президента РФ и российской делегации проходит в среду утром на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Чуть позже в среду здесь, в Доме народных собраний состоятся переговоры Путина и Си Цзиньпина.
Лидеры России и Китая рассмотрят весь комплекс двусторонних отношений, включая наиболее чувствительные вопросы, а также обменяются мнениями по международным и региональным проблемам. Как ожидается, они в том числе подробно обсудят сотрудничество в сфере углеводородов и вопросы, связанные с проектом газопровода «Сила Сибири — 2».