Си Цзиньпин поприветствовал Путина в Пекине

ПЕКИН, 20 мая — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин поприветствовал президента России Владимира Путина в Пекине, лично встретив гостя перед Домом народных собраний, где пройдут их переговоры, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: Reuters

Российский лидер накануне вечером прибыл с визитом в Китай.

Церемония официальной встречи президента РФ и российской делегации проходит в среду утром на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Чуть позже в среду здесь, в Доме народных собраний состоятся переговоры Путина и Си Цзиньпина.

Лидеры России и Китая рассмотрят весь комплекс двусторонних отношений, включая наиболее чувствительные вопросы, а также обменяются мнениями по международным и региональным проблемам. Как ожидается, они в том числе подробно обсудят сотрудничество в сфере углеводородов и вопросы, связанные с проектом газопровода «Сила Сибири — 2».

