Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине

ПЕКИН, 20 мая — РИА Новости. Переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином начались в Пекине, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Российский лидер накануне вечером прибыл в Китай с официальным визитом.

С российской стороны в беседе участвуют глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, посол России в КНР Игорь Моргулов.

Также в переговорах участвуют министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, главы «Роснефти» и «Газпрома» Игорь Сечин и Алексей Миллер, бизнесмен Геннадий Тимченко и замминистра обороны Василий Осьмаков.

Встреча на высшем уровне проходит в среду в Доме народных собраний. Лидеры намерены обсудить весь комплекс двусторонних отношений, а также актуальные региональные и международные проблемы.

Путин и Си Цзиньпин сначала побеседуют в узком составе — обсудят наиболее важные и чувствительные вопросы двусторонней повестки. Затем российско-китайские переговоры продолжатся в расширенном формате с участием делегаций.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше