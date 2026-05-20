Путин вспомнил китайскую поговорку на встрече с Си Цзиньпином

Во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином президент России Владимир Путин обратился к китайской поговорке, подчеркнувшей символичность их общения и значимость личных контактов между лидерами.
«Не виделись день, а как будто минуло три осени», — сказал Путин, обращаясь к китайскому лидеру.
Российский лидер также напомнил о прошлогодних совместных мероприятиях, приуроченных к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, отметив, что такие события укрепляют историческую память и взаимопонимание между странами.
Кроме того, Путин подчеркнул, что сотрудничество между Россией и Китаем достигло максимально высокого уровня за всю историю отношений. По его словам, взаимодействие развивается по многим направлениям и продолжает углубляться.
Ранее председатель КНР назвал Путина давним другом и выразил удовлетворение его визитом в Пекин.