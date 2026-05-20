Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС хочет ускорить депортацию беженцев, не получивших убежище, пишут СМИ

Politico: ЕС хочет увеличить темпы депортации беженцев, не получивших убежище.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Европейский союз пытается увеличить темпы возвращения на родину беженцев, которым не удалось получить убежище на его территории, сообщает издание Politico со ссылкой на европейского комиссара по внутренним делам и миграции Магнуса Бруннера.

«ЕС близок к реализации плана, разработанного для увеличения числа выезжающих с территории блока беженцев, которые не смогли получить убежище», — пишет издание.

Как отмечает Бруннер в комментарии Politico, этот «недостающий фрагмент» плана, ужесточающего миграционную политику ЕС, должен быть принят в среду.

«Люди, у которых нет права оставаться в Европейском союзе, должны быть успешно возвращены (на родину — ред.)», — заметил еврокомиссар.

В 2015 году страны ЕС, включая Германию, столкнулись с крупнейшим наплывом беженцев со времен Второй мировой войны, вызванный войнами и несиабильностью в Сирии, Ираке, Афганистане и Северной Африке. По разным оценкам, в ЕС прибыли более 1−1,8 миллионов человек, что привело к гуманитарной катастрофе в Средиземном море и политическому расколу в Евросоюзе.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше