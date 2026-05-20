ЕС хочет ускорить депортацию беженцев, не получивших убежище, пишут СМИ

В 2015 году страны ЕС, включая Германию, столкнулись с крупнейшим наплывом беженцев со времен Второй мировой войны, вызванный войнами и несиабильностью в Сирии, Ираке, Афганистане и Северной Африке. По разным оценкам, в ЕС прибыли более 1−1,8 миллионов человек, что привело к гуманитарной катастрофе в Средиземном море и политическому расколу в Евросоюзе.