ЕС хочет ускорить депортацию беженцев, не получивших убежище, пишут СМИ

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Европейский союз пытается увеличить темпы возвращения на родину беженцев, которым не удалось получить убежище на его территории, сообщает издание Politico со ссылкой на европейского комиссара по внутренним делам и миграции Магнуса Бруннера.
«ЕС близок к реализации плана, разработанного для увеличения числа выезжающих с территории блока беженцев, которые не смогли получить убежище», — пишет издание.
Как отмечает Бруннер в комментарии Politico, этот «недостающий фрагмент» плана, ужесточающего миграционную политику ЕС, должен быть принят в среду.
«Люди, у которых нет права оставаться в Европейском союзе, должны быть успешно возвращены (на родину — ред.)», — заметил еврокомиссар.
В 2015 году страны ЕС, включая Германию, столкнулись с крупнейшим наплывом беженцев со времен Второй мировой войны, вызванный войнами и несиабильностью в Сирии, Ираке, Афганистане и Северной Африке. По разным оценкам, в ЕС прибыли более 1−1,8 миллионов человек, что привело к гуманитарной катастрофе в Средиземном море и политическому расколу в Евросоюзе.