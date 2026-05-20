Экс-премьер Польши Миллер раскритиковал главу евродипломатии

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Польши (2001−2004) Лешек Миллер раскритиковал главу европейской дипломатии Каю Каллас.
«Европейский союз не полностью состоит из идиотов, но мисс Каллас, несомненно, входит в их число», — написал Миллер в X.
Так он прокомментировал видеозапись, на которой Каллас сказала, что Китай обладает большей экономикой и военной мощью, чем Россия.
