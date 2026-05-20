Переброшенная под Харьков рота калек ВСУ понесла тяжелые потери

Почти вся 5-я рота 127-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ уничтожена в районе Избицкого в Харьковской области, передает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Как сообщил собеседник агентства, вывод сделан после анализа некрологов погибших украинских военнослужащих. По его словам, подразделение понесло потери практически в полном составе.

Ранее РИА Новости сообщало, что командование 127-й бригады перебросило под Избицкое пополнение для восполнения потерь.

По данным агентства, в состав подкрепления вошли военнослужащие, признанные негодными к службе.

