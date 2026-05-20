Руководитель офиса главы киевского режима Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) призвал ускорить вступление Украины в Европейский союз, передает «Интерфакс-Украина». По его словам, Киев не может ждать принятия в ЕС в течение десяти лет.
Буданов заявил, что Украина проходит путь евроинтеграции в условиях полномасштабного конфликта, чего ранее не происходило ни с одной страной. Он также назвал развитие украинской экономики выгодной инвестицией для Евросоюза.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретные сроки вступления Украины в ЕС. Он заявил, что Евросоюз может потерять Украину так же, как ранее потерял Грузию после заморозки процесса евроинтеграции.
Политолог Федор Лукьянов ранее высказывал мнение, что возможное вступление Украины в Евросоюз станет серьезным потрясением для самого объединения.
