Боец Каспер: ВСУ применяют дроны-разведчики с ретрансляторами купольного типа

Такие БПЛА можно подавить только с помощью средств противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы, отметил военнослужащий.

ЛУГАНСК, 20 мая. /ТАСС/. Украинские военные на константиновском направлении используют дроны-разведчики с ретрансляторами купольного типа, которые создают радиокупол радиусом до 500 метров. Об этом ТАСС рассказал оператор FPV-дронов 1194-го полка 4 бригады Южной группировки войск с позывным Каспер.

«Ретранслятор купольный они (ВСУ — прим. ТАСС) сейчас используют — это ретранслятор, то есть летает крылышко (беспилотник самолетного типа — прим. ТАСС), оно куполом раскидывает на определенную зону радиоволны, и в этом куполе могут дроны спокойно передвигаться. Он не направленный, а именно куполом берет, этот купол примерно 500 метров», — сказал он.

По словам военнослужащего такие дроны-ретрансляторы можно подавить только с помощью средств противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы.

