Путин: РФ и КНР отстаивают культурное многообразие и суверенное развитие стран

Путин отметил уважение к суверенному развитию стран.

Источник: Комсомольская правда

Россия и Китай защищают право всех стран на самобытность и суверенное развитие в формирующемся полицентричном мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с Си Цзиньпином в Пекине.

«Вместе с китайскими друзьями отстаиваем культурно-цивилизационное многообразие и уважение суверенного развития государства, стремимся к построению более справедливого, демократичного мироустройства», — сказал российский глава.

Утром 20 мая начались переговоры в узком составе между Россией и Китаем. Путин в свою очередь начал беседу с китайской поговорки про дружбу.

«Не виделись день, а как будто минуло три осени», — сказал российский глава.

Президент РФ также назвал председателя КНР Си Цзиньпина дорогим другом и предложил ему посетить Россию в 2027 году.

По словам российского лидера, он готов принять участие в саммите АТЭС, который пройдет в Шэньчжэне в ноябре 2026 года.

