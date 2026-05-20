«Минуло три осени»: Путин на встрече с Си Цзиньпином использовал китайскую поговорку

Президент России Владимир Путин в среду, 20 мая, на встрече с главой Китая Си Цзиньпином использовал китайскую поговорку. Российский лидер вспомнил, как в 2025 году они праздновали 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.
— Уважаемый господин председатель, господин Си Цзиньпин, дорогой друг, уместно будет употребить китайскую поговорку. Насколько нам известно, в Китае говорят: не виделись день, а как будто минуло три осени, — сказал Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.
20 мая переговоры Владимира Путина с Си Цзиньпином начались в Пекине. Встреча на высшем уровне проходит в Доме народных собраний. Лидеры двух стран намерены обсудить весь комплекс двусторонних отношений.
Днем ранее российский президент прибыл в Пекин с двухдневным визитом. После переговоров в узком и расширенном составе Путин и Си Цзиньпин встретятся в неформальной обстановке за чаем.
Постоянный представитель Китайской Народной Республики ООН Фу Цун заявил, что страна активно ведет теневую дипломатию, взаимодействуя с Россией, Украиной и другими сторонами для урегулирования украинского кризиса.