Лукашенко: Беларусь заинтересована в углублении связей с Камеруном

Как подчеркнул президент, Минск заинтересован в углублении связей с Камеруном в торгово-экономической, политической, образовательной и других сферах.
Лукашенко также уверен, что расширение сотрудничества в сфере сельского хозяйства отвечает интересам двух стран. Он также полагает, что это взаимодействие даст возможность повысить уровень обеспечения продовольствием камерунского народа.
«Беларусь имеет опыт успешной реализации совместных проектов в Африке и готова предложить эффективные решения в этом вопросе», — добавил глава государства.
Лукашенко пожелал Бийя крепкого здоровья и дальнейшей плодотворной деятельности на ответственной государственной должности, а народу Камеруна — мира и благополучия.
Важный праздник
20 мая отмечается государственный праздник единства и патриотизма — Национальный праздник Республики Камерун.
В этот день по всей стране проводятся различные спортивные, торжественные и развлекательные мероприятия, а улицы городов этого африканского государства наполняются парадами, музыкой и национальными флагами.