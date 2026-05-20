Московские аэропорты Домодедово и Внуково обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Об этом заявили в Росавиации.
Меры приняты для обеспечения безопасности полётов в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропортов.
В ведомстве также предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.
Ранее сообщалось, что в четырёх районах Ростовской области уничтожены около 20 украинских беспилотников.
Кроме того, силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на промзону Невинномысска.