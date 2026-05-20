Омский горсовет лишил Инну Жицкую депутатского мандата

Ранее её вывели из состава фракции «Единой России» и комитетов городского парламента.

Источник: Om1 Омск

Омский городской Совет официально лишил Инну Жицкую мандата депутата. Решение приняли после того, как ранее её вывели из состава фракции «Единая Россия».

Об этом сообщал депутат горсовета Сергей Дроздов. Он отметил, что Жицкая работала на округе, однако, по его словам, «допустила ошибку» и лишится мандата.

«Депутата может и жалко, потому что она хорошо на округе работала все эти годы, но допустила ошибку и теперь лишится мандата», — заявил Дроздов.

Также Инну Жицкую вывели из состава комитетов горсовета. Причиной стал вступивший в силу приговор по делу о мошенничестве со средствами фонда оплаты труда Законодательного собрания Омской области.

Ранее Центральный районный суд Омска признал виновными Инну Жицкую, бывшего депутата Заксобрания Дарью Бикмаеву и помощника депутата Евгения Толстопятова. По версии следствия и суда, с октября 2021 года по декабрь 2023 года они похитили более 1,8 млн рублей из фонда оплаты труда регионального парламента.

Суд назначил Жицкой 3 года и 6 месяцев лишения свободы.

