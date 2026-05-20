Россия и Китай: 25 лет стратегического партнёрства

Президент РФ Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что российско-китайские отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень, являя собой образец партнерства, сообщает пресс-служба Кремля.
«Сегодня наши отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень, являя собой образец подлинно всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», — отметил российский лидер.
Владимир Путин обратил внимание, что в составе российский делегации неслучайно большая часть правительства РФ, руководители бизнеса, представители общественных и образовательных организаций.
Лидеры обсудили ключевые вопросы двустороннего взаимодействия. Особое внимание было уделено экономике. В числе приоритетов — совместные проекты в промышленности, сельском хозяйстве и высоких технологиях.
«Сейчас, как условились с господином Председателем, начнём нашу работу с обсуждения ключевых вопросов двустороннего взаимодействия, прежде всего в сфере экономики», — заявил Владимир Путин.
Он также отметил, что даже на фоне внешних вызовов сотрудничество демонстрирует высокую динамику. Даже на фоне неблагоприятных внешних факторов наше взаимодействие, хозяйственное сотрудничество демонстрирует хорошую, высокую динамику. Товарооборот за четверть века вырос более чем в 30 раз, уже несколько лет подряд уверенно превышает отметку в 200 миллиардов долларов.
Локомотив экономического сотрудничества — российско-китайское взаимодействие в сфере энергетики. На фоне кризиса на Ближнем Востоке Россия по-прежнему сохраняет за собой роль надёжного поставщика ресурсов, а Китай — ответственного потребителя этих ресурсов.
Гуманитарные связи также активно развиваются.
«Дополнительным стимулом для наращивания гуманитарных контактов стало введение по Вашей, дорогой друг, инициативе безвизового режима на взаимной основе для граждан наших стран. Эту практику, безусловно, будем продолжать», — отметил российский лидер.
Стороны подчеркнули важность координации на международной арене.
«Вместе с китайскими друзьями отстаиваем культурно-цивилизационное многообразие и уважение суверенного развития государств, стремимся к построению более справедливого демократического мироустройства», — заявил он.
В завершение встречи Владимир Путин пригласил Председателя КНР посетить Россию в следующем году.
Напомним, поездка российского лидера приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, пути дальнейшего углубления всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам. Главы государств также примут участие в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая (2026−2027 год).
По итогам переговоров планируется подписание Совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов.