Владимир Путин назвал содержательными переговоры с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин назвал переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в узком составе содержательными. Такое заявление он сделал в ходе своего визита в Пекин.
Также российский лидер отметил, что Москва и Пекин вместе выступают за право каждой страны сохранять свою самобытность и самостоятельно выбирать путь развития в новом полицентричном мире.
Путин подчеркнул, что вместе с китайскими партнерами Россия отстаивает культурное и цивилизационное многообразие. Страны выступают за уважение суверенного выбора каждого государства.
