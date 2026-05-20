Путин назвал Россию надежным поставщиком энергоносителей

В течение двух дней, 19 и 20 мая, Владимир Путин находится с государственным визитом в Китае. Перед поездкой президент России обратился к китайским гражданам. Он назвал Си Цзиньпина «давним добрым другом», и подчеркнул, что союз Москвы и Пекина играет важную роль в стабилизации мировой обстановки. Также было отмечено, что взаимная торговля двух стран достигла рекордных показателей, превысив 200 миллиардов долларов. По итогам предстоящих переговоров планируется подписание около 40 документов.