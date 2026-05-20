Путин назвал Россию надежным поставщиком энергоносителей

Россия сохраняет роль надежного поставщика энергетических ресурсов, несмотря на напряженную геополитическую обстановку на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Его слова передает РИА Новости.
Путин отметил, что Китай тем временем остается ответственным потребителем энергоресурсов из РФ.
В течение двух дней, 19 и 20 мая, Владимир Путин находится с государственным визитом в Китае. Перед поездкой президент России обратился к китайским гражданам. Он назвал Си Цзиньпина «давним добрым другом», и подчеркнул, что союз Москвы и Пекина играет важную роль в стабилизации мировой обстановки. Также было отмечено, что взаимная торговля двух стран достигла рекордных показателей, превысив 200 миллиардов долларов. По итогам предстоящих переговоров планируется подписание около 40 документов.
Ранее стало известно, что Путин и Си решили продлить ключевой договор России и Китая.
