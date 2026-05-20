Си Цзиньпин: Россия и КНР договорились о продлении Договора о добрососедстве

Россия и Китай договорились о продлении ключевого Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Пекине.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что отношения между двумя странами играют важную стабилизирующую роль в мировых делах. В период глобальных кризисов такая тесная связка Москвы и Пекина становится особенно востребованной.
Также российский лидер отметил на встрече с Си Цзиньпином, что их сотрудничество во внешней политике остается одним из главных факторов стабильности на международной арене.
