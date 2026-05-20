Путин назвал Си дорогим другом и напомнил поговорку про три осени

Президент России Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина дорогим другом и напомнил китайскую поговорку, сообщает пресс-служба Кремля.
«Уважаемый господин Председатель, господин Си Цзиньпин, дорогой друг! Уместно будет употребить китайскую поговорку, насколько нам известно, в Китае говорят: не виделись день, а как будто минуло три осени. Мы действительно рады очень Вас видеть. Мы сверяем постоянные часы и лично, и через наших помощников, через правительства», — начал свою речь Путин перед переговорами в узком составе.
Президент России отметил, что с теплом вспоминает прошлогодний визит в страну.
«Я тепло вспоминаю, как в прошлом году мы здесь имели возможность вместе принимать участие в праздновании 80-летия победы во Второй мировой войне», — продолжил Путин.
