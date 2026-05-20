Как Путина встречали в Китае

Путина в Пекине встретили под пушечные залпы и «Подмосковные вечера».
В Доме народных собраний в Пекине прошла официальная церемония встречи Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Российского лидера встретили под пушечные залпы и гимн России.
Пока Путин и Си шли по красной дорожке вдоль почетного караула, дети махали флагами России и Китая и скандировали: «Горячо приветствуем!».
После церемонии оркестр исполнил «Подмосковные вечера». Затем лидеры в сопровождении переводчиков прошли во дворец — впереди основная часть переговоров по экономике, энергетике и международной повестке.