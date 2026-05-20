Путин назвал отношения России и Китая образцом партнерства

Путин и Си Цзиньпин встретились на площади Тяньаньмэнь в Пекине.
Российско-китайские отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень. Они являют собой образец партнерства. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Сегодня наши отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень, являя собой образец подлинно всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», — сказал Путин.
Китайский лидер, в свою очередь, отметил, что уровень отношений Москвы и Пекина обусловлен стратегическим сотрудничеством.
19 мая президент России прибыл в Китай с официальным двухдневным визитом. В состав делегации в том числе вошли пять вице-премьеров, восемь министров, включая главу МИДа Сергея Лаврова, а также главы ЦБ, ВЭБ, «Росатома» и «Роскосмоса». По итогам визита планируется подписать 40 двусторонних документов.
Утром 20 мая Путин и Си начали переговоры в узком составе в Доме народных собраний в Пекине. Президент России сказал, что страны продолжат практику безвизового режима. Он также отметил, что торговля между Россией и КНР за 25 лет выросла более чем в 30 раз. Товарооборот несколько лет подряд превышает $200 млрд.
Китайское агентство «Синьхуа» рассказало, что Россия и Китай договорились продлить договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
