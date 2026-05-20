Путин назвал отношения России и Китая образцом партнерства

Утром 20 мая Путин и Си начали переговоры в узком составе в Доме народных собраний в Пекине. Президент России сказал, что страны продолжат практику безвизового режима. Он также отметил, что торговля между Россией и КНР за 25 лет выросла более чем в 30 раз. Товарооборот несколько лет подряд превышает $200 млрд.