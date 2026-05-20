Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин назвал отношения России и Китая образцом партнерства

Президент отметил, что отношения России и Китая вышли на беспрецедентно высокий уровень. Председатель КНР Си Цзиньпин указал, что их уровень обусловлен стратегическим сотрудничеством.

Источник: РБК

Путин и Си Цзиньпин встретились на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

Российско-китайские отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень. Они являют собой образец партнерства. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Сегодня наши отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень, являя собой образец подлинно всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», — сказал Путин.

Китайский лидер, в свою очередь, отметил, что уровень отношений Москвы и Пекина обусловлен стратегическим сотрудничеством.

19 мая президент России прибыл в Китай с официальным двухдневным визитом. В состав делегации в том числе вошли пять вице-премьеров, восемь министров, включая главу МИДа Сергея Лаврова, а также главы ЦБ, ВЭБ, «Росатома» и «Роскосмоса». По итогам визита планируется подписать 40 двусторонних документов.

Утром 20 мая Путин и Си начали переговоры в узком составе в Доме народных собраний в Пекине. Президент России сказал, что страны продолжат практику безвизового режима. Он также отметил, что торговля между Россией и КНР за 25 лет выросла более чем в 30 раз. Товарооборот несколько лет подряд превышает $200 млрд.

Китайское агентство «Синьхуа» рассказало, что Россия и Китай договорились продлить договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше