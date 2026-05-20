США раскрыли число потерянных самолетов и дронов в войне с Ираном

За время военной операции против Ирана военные США потеряли в общей сложности 42 военных летательных аппарата, включая самолеты, вертолеты и дроны, следует из отчета Исследовательской службы конгресса США от 13 мая.
«Здесь перечислены 42 самолета и вертолета, включая беспилотные летательные аппараты (например, дроны), которые, по сообщениям СМИ и заявлениям Министерства обороны США и Центрального командования США (CENTCOM), были потеряны или повреждены в ходе операции», — говорится в отчете.
Согласно данным конгресса, 24 ударных беспилотника MQ-9A Reaper уничтожены или потеряны в бою. Один разведывательный беспилотник ВМС США MQ-4 Triton разбился в Персидском заливе.
Кроме того, три истребителя F-15E были сбиты в результате огня над Кувейтом, еще один — над Ираном. Кроме того, был поврежден стелс-истребитель F-35A и потерян штурмовик А-10.
Один самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry AWACS был уничтожен на земле в результате иранского удара. Также серьезные повреждения получили семь самолетов-заправщиков KC-135, один из них потерпел крушение — погибли шесть членов экипажа, говорится в отчете.
Также в докладе указано, что два самолета специального назначения MC-130J были уничтожены на земле, а один вертолет HH-60W поврежден в результате обстрела.
На слушаниях 12 мая Пентагон сообщил, что оценка затрат министерства на военные операции в Иране выросла до $29 млрд. «Значительная часть этого увеличения связана с уточненной оценкой затрат на ремонт или замену оборудования», — пояснил он.
В начале апреля CNN и CBS и со ссылкой на данные американских военных и источники сообщали, что США потеряли как минимум семь пилотируемых самолетов и 16 беспилотников MQ-9 Reaper.
В конце апреля Пентагон сообщал, что США потратили на военную операцию против Ирана $25 млрд. Большая часть из этих средств была потрачена на боеприпасы.
О начале операции «Эпическая ярость» против Ирана США объявили в конце февраля. Сейчас между странами действует перемирие, заключенное в начале апреля и продленное президентом США Дональдом Трампом на неопределенный срок. Несмотря на прекращение огня, стороны обменивались ударами.
