На Сумском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ

«В ходе выполнения боевых задач операторы беспилотных систем выявили скопление живой силы и передали координаты на командный пункт. Получив боевую задачу, экипаж выдвинулся на закрытую огневую позицию, сверив координаты, нанес огневой удар и убыл в район ожидания», — сообщил собеседник агентства.
По словам военнослужащего, в результате доразведки операторами беспилотных систем было подтверждено уничтожение опорного пункта и более десяти солдат ВСУ.
«Расчет ТОС-1А продолжает выполнение боевых задач в составе группировки войск “Север”, — отметил он.