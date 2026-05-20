На Сумском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ

«В ходе выполнения боевых задач операторы беспилотных систем выявили скопление живой силы и передали координаты на командный пункт. Получив боевую задачу, экипаж выдвинулся на закрытую огневую позицию, сверив координаты, нанес огневой удар и убыл в район ожидания», — сообщил собеседник агентства.