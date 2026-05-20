На Сумском направлении уничтожили опорный пункт ВСУ

КУРСК, 20 мая — РИА Новости. Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Север» уничтожил опорный пункт и скопление живой силы ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным «Факел».

Источник: © РИА Новости

«В ходе выполнения боевых задач операторы беспилотных систем выявили скопление живой силы и передали координаты на командный пункт. Получив боевую задачу, экипаж выдвинулся на закрытую огневую позицию, сверив координаты, нанес огневой удар и убыл в район ожидания», — сообщил собеседник агентства.

По словам военнослужащего, в результате доразведки операторами беспилотных систем было подтверждено уничтожение опорного пункта и более десяти солдат ВСУ.

«Расчет ТОС-1А продолжает выполнение боевых задач в составе группировки войск “Север”, — отметил он.