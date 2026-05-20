Почти 90 минут Путин и Си Цзиньпин решали судьбу многополярного мира: какой была беседа лидеров в узком составе

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели почти полтора часа в доверительной беседе в узком составе. Так начались их переговоры в Пекине.
Российский лидер прибыл в Китай вечером 19 мая с официальным визитом. Встреча на высшем уровне проходит в среду в Доме народных собраний.
Сначала Путин и Си Цзиньпин поговорили один на один. Сейчас переговоры продолжаются в расширенном формате с участием делегаций двух стран.
Владимир Путин отметил, что отношения России и Китая не раз прошли серьёзные испытания на прочность и устойчивость. По его словам, партнёрство выдержало все проверки временем.
