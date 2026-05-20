Дмитриев: Уиткофф посетит Россию в ближайшее время

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию «в ближайшее время». Об этом в среду, 20 мая, сообщил специальный представитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

— В ближайшее время (Уиткофф посетит РФ — прим. «ВМ»), — сказал политик в беседе с журналистом Life Александром Юнашевым.

По данным The New York Times, украинский президент Владимир Зеленский обозлился на Соединенные Штаты из-за поддержки американским главой Дональдом Трампом условий РФ по урегулированию конфликта на Украине.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, в свою очередь, заявил, что наибольшей проблемой в отношениях Москвы и Вашингтона является непредсказуемость администрации президента США.

22 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также отметил, что Москва надеется на продолжение визитов специального посланника США и зятя американского президента Джареда Кушнера в Россию, связанных с украинским урегулированием.

