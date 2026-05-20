Зеленский предложил ввести «аэропортное» перемирие

Владимир Зеленский назвал противоракетную оборону (ПРО) для Украины приоритетом номер один. Его слова передает «Интерфакс-Украина».
Он также озвучил предложение о введении «аэропортного» перемирия и призвал не смягчать санкции, применяемые к России.
«Я считаю, что это большой прогресс — то, что мы начали развивать нашу собственную украинскую ПВО. Но без помощи партнеров трудно достичь необходимой скорости. Противоракетная оборона — это приоритет номер один», — отметил украинский лидер.
По его словам, в этом году власти сосредоточатся на работе с европейскими партнерами над совместной системой ПРО и ожидают конкретных проектов от Гданьской конференции.