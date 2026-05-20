Си заявил о недопустимости возобновления конфликта на Ближнем Востоке

Возобновление конфликта на Ближнем Востоке недопустимо, заявил председатель Китайской народной партии Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Пекине, передает Xinhua.
Ситуация в регионе Ближнего Востока и Персидского залива находится в ключевой точке перехода между войной и миром, сказал Си. Необходимо как можно скорее полностью прекратить боевые действия, а возобновление войны тем более недопустимо, подчеркнул он.
Материал дополняется.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».