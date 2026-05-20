Си обозначил «чаяния народов» России и Китая на встрече с Путиным

Си отметил, что нынешний уровень российско-китайских отношений стал возможен благодаря укреплению политического доверия и стратегического взаимодействия между странами. По его словам, Москва и Пекин продолжали развивать сотрудничество и «сохранять спокойствие в неспокойные времена», одновременно выступая за международную справедливость и многополярный мир.