Си обозначил «чаяния народов» России и Китая на встрече с Путиным

Стремление к миру и развитию является волей народов России и Китая на фоне повсеместной гегемонии и нестабильности, заявил лидер КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Пекине.
«В настоящее время в условиях хаотичной международной ситуации наблюдается разгул односторонности и гегемонии, но стремление к миру, развитию и сотрудничеству по-прежнему остается чаянием народов и веянием времени», — сказал он, цитата по «Интерфаксу».
Лидер КНР добавил, что Китай поддерживает продление Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве с Россией и намерен и дальше укреплять стратегическое партнерство с Москвой.
Си отметил, что нынешний уровень российско-китайских отношений стал возможен благодаря укреплению политического доверия и стратегического взаимодействия между странами. По его словам, Москва и Пекин продолжали развивать сотрудничество и «сохранять спокойствие в неспокойные времена», одновременно выступая за международную справедливость и многополярный мир.
Путин, в свою очередь, на встрече с Си заявил, что российско-китайские отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень — они являют собой образец партнерства.
Встреча Путина и Си Цзиньпина началась 20 мая. Стороны встретились в узком составе в Доме народных собраний. Путин прибыл в Китай с официальным визитом вечером 19 мая. Визит приурочен к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами.
Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, по итогам переговоров Москва и Пекин рассчитывают подписать совместное заявление об укреплении партнерства, декларацию о многополярном мире и порядка 40 двусторонних документов.
