Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в узком составе

Встреча лидеров Китая и России началась в Доме народных собраний в Пекине. Позже состоятся переговоры в расширенном составе, в которых Россию представят 39 человек.

Источник: РБК

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в узком составе в Доме народных собраний в Пекине, передает ТАСС.

Они начали обсуждение вопросов повестки дня в присутствии небольших делегаций.

С российской стороны во встрече участвуют глава МИДа Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко, замглавы администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, посол России в Китае Игорь Моргулов.

Путин и Си Цзиньпин встретились на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

Также в беседе участвуют министр финансов Антон Силуанов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава «Роснефти» Игорь Сечин, председатель Российско-китайского делового совета Геннадий Тимченко, а также замминистра обороны Василий Осьмаков.

Позже состоятся переговоры в расширенном составе, в которых Россию представят 39 человек.

Путин прибыл в Китай с официальным визитом, приуроченным к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

В ходе визита 19−20 мая Путин проведет переговоры с Си Цзиньпином. По словам помощника президента Юрия Ушакова, стороны планируют подписать совместное заявление об укреплении партнерства, декларацию о многополярном мире и около 40 двусторонних документов.

Предыдущий визит Путина в Китай состоялся в конце августа — начале сентября 2025 года. Тогда президент посетил парад в Пекине, посвященный 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, и провел переговоры с Си Цзиньпином.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше