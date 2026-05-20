Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в узком составе в Доме народных собраний в Пекине, передает ТАСС.
Они начали обсуждение вопросов повестки дня в присутствии небольших делегаций.
С российской стороны во встрече участвуют глава МИДа Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко, замглавы администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, посол России в Китае Игорь Моргулов.
Путин и Си Цзиньпин встретились на площади Тяньаньмэнь в Пекине.
Также в беседе участвуют министр финансов Антон Силуанов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава «Роснефти» Игорь Сечин, председатель Российско-китайского делового совета Геннадий Тимченко, а также замминистра обороны Василий Осьмаков.
Позже состоятся переговоры в расширенном составе, в которых Россию представят 39 человек.
Путин прибыл в Китай с официальным визитом, приуроченным к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами.
В ходе визита 19−20 мая Путин проведет переговоры с Си Цзиньпином. По словам помощника президента Юрия Ушакова, стороны планируют подписать совместное заявление об укреплении партнерства, декларацию о многополярном мире и около 40 двусторонних документов.
Предыдущий визит Путина в Китай состоялся в конце августа — начале сентября 2025 года. Тогда президент посетил парад в Пекине, посвященный 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, и провел переговоры с Си Цзиньпином.
