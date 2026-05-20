Уроженка Казахстана назначена послом США в Словении

«Асель Робертс (штат Вирджиния) — на должность чрезвычайного и полномочного посла Соединенных Штатов Америки в Республике Словения», — на сайте комитета сената США по иностранным делам.
Ранее Робертс почти 20 лет работала в офисе главного протокола госдепартамента США, занимая ряд руководящих и дипломатических должностей, включая работу в Белом доме. Она участвовала в организации и координации высокоуровневых встреч и международных саммитов при пяти администрациях США.
Она родилась в Советском Союзе, на территории современного Казахстана, однако большую часть взрослой жизни прожила в США. В 15 лет Робертс участвовала в программе обмена, финансируемой правительством США, и училась в школах Аризоны и Вермонта, что позволило ей поступить и окончить университет в США.