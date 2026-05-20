Путин пригласил Си Цзиньпина посетить Россию

Президент России Владимир Путин пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить Россию с визитом в 2027 году. Свое приглашение он озвучил на встрече с китайским лидером, передает ТАСС.
«Разумеется, приглашаем вас, дорогой друг, совершить визит в Российскую Федерацию», — сказал Путин.
Путин прибыл в Китай с двухдневным визитом по приглашению Си Цзиньпина. Ранее в Доме народных собраний в Пекине начались переговоры двух сторон в узком составе. По итогам визита планируется подписать около 40 документов.
Последний раз Си Цзиньпин приезжал в Россию с визитом в мае 2025 года. Председатель КНР стал одним из 27 лидеров стран, посетивших парад Победы в Москве.
Тогда Путин и Си также провели переговоры, по итогам которых было подписано обновленное Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций.
