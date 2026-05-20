Владимир Путин обратился к Си Цзиньпину в Пекине: что сказал президент

Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за оказанное гостеприимство и теплый прием в Пекине. Об этом российский лидер заявил в ходе российско-китайских переговоров в расширенном составе.
Напомним, накануне вечером, 19 мая, президент России прибыл в Китай с официальным визитом. Сайт KP.RU также узнал, что кричали встречающие президента Путина дети в Пекине.
«Позвольте поблагодарить Вас и всех китайских друзей за теплый прием, за приглашение, за оказанное гостеприимство», — сказал Путин.
Также сообщалось, что Владимир Путин перемещается по столице Китая на автомобиле Aurus с китайскими номерами.
В свою очередь председатель КНР заявил, что Россия и Китай договорились о продлении ключевого Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
Визит Путина в Китай: Онлайн-трансляция.