Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев анонсировал визит Уиткоффа в Россию в ближайшее время

В последний раз Уиткофф посещал Москву в январе. Ранее о желании американских переговорщиков посетить Россию писала NYT. В мае Уиткофф и Кушнер провели встречу с Умеровым в США.

Источник: РБК

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию «в ближайшее время», заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическу сотрудничеству Кирилл Дмитриев, передает телеграм-канал «Юнашев LIVE».

«Кирилл Дмитриев сообщил мне, что Стив Уиткофф посетит Россию “в ближайшее время”, — говорится в посте телеграм-канала.

О намерении американской переговорной команды в составе Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера посетить Россию в апреле сообщала The New York Times со ссылкой на источники. Условием для визита источники назвал прогресс в переговорах.

После сообщения NYT пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона надеется на продолжение их визитов.

В апреле украинский лидер Владимир Зеленский также заявлял, что американские переговорщики прибудут в Киев для встреч. «Мы не получили информации о том, когда [именно] они приедут. Они говорили, что это может случиться в начале апреля, первого или второго», — заявил он 15 апреля.

Kyiv Independent со ссылкой на источники в начале мая писал, что Уиткофф и Кушнер откладывают визит в Киев из-за опасений Вашингтона, что возобновление переговоров по Украине может вновь не дать ощутимых результатов.

При этом в мае состоялся визит секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова в США, где он встретился с Уиткоффом и Кушнером. По словам Зеленского, стороны обсудили возможные форматы встреч и переговоров на уровне лидеров для завершения российско-украинского конфликта.

В предыдущий раз Уиткофф посещал Москву в январе. С ним прилетели Кушнера, а также комиссар Федеральной службы по закупкам Управления служб общего назначения Джош Грюнбаум. Американские переговорщики встретились с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше