Дмитриев анонсировал визит Уиткоффа в Россию в ближайшее время

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Россию «в ближайшее время», заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическу сотрудничеству Кирилл Дмитриев, передает телеграм-канал «Юнашев LIVE».
«Кирилл Дмитриев сообщил мне, что Стив Уиткофф посетит Россию “в ближайшее время”, — говорится в посте телеграм-канала.
О намерении американской переговорной команды в составе Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера посетить Россию в апреле сообщала The New York Times со ссылкой на источники. Условием для визита источники назвал прогресс в переговорах.
После сообщения NYT пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона надеется на продолжение их визитов.
В апреле украинский лидер Владимир Зеленский также заявлял, что американские переговорщики прибудут в Киев для встреч. «Мы не получили информации о том, когда [именно] они приедут. Они говорили, что это может случиться в начале апреля, первого или второго», — заявил он 15 апреля.
Kyiv Independent со ссылкой на источники в начале мая писал, что Уиткофф и Кушнер откладывают визит в Киев из-за опасений Вашингтона, что возобновление переговоров по Украине может вновь не дать ощутимых результатов.
При этом в мае состоялся визит секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова в США, где он встретился с Уиткоффом и Кушнером. По словам Зеленского, стороны обсудили возможные форматы встреч и переговоров на уровне лидеров для завершения российско-украинского конфликта.
В предыдущий раз Уиткофф посещал Москву в январе. С ним прилетели Кушнера, а также комиссар Федеральной службы по закупкам Управления служб общего назначения Джош Грюнбаум. Американские переговорщики встретились с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».