Путин на встрече с Си заявил о продолжении взаимного безвиза с Китаем

Страны ввели временный взаимный безвиз в прошлом году. «Эту практику, безусловно, будем продолжать», — заявил президент России на встрече с Си Цзиньпином в Пекине.

Источник: РБК

Китай и Россия будут продолжать практику безвизового режима для граждан двух стран, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином в Пекине.

«Дополнительным стимулом для наращивания гуманитарных контактов стало введение по вашей, дорогой друг, инициативе безвизового режима на взаимной основе для граждан наших стран. Эту практику, безусловно, будем продолжать», — сказал Путин (цитата по «Интерфаксу»).

Также президент пригласил Си посетить Россию в 2027 году.

Путин также заявил, что отношения России и Китая достигли «беспрецедентно высокого уровня» и стали примером всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. По его словам, именно поэтому в российскую делегацию вошли представители правительства, крупного бизнеса, а также общественных и образовательных организаций.

Путин прибыл в Китай с официальным визитом вечером 19 мая. Поездка приурочена к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и КНР.

По словам помощника президента Юрия Ушакова, стороны планируют подписать совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства, декларацию о многополярном мире и около 40 двусторонних документов.

Китай ввел односторонний безвизовый режим для граждан России 15 сентября 2025 года, а ответный безвизовый въезд для граждан КНР в Россию вступил в силу 1 декабря 2025 года. Китайские граждане, согласно указу президента, могу въезжать в Россию без визы до 14 сентября 2026 года.

КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше