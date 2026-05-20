Пентагон сократил число военных США в Европе до уровня 2021 года

«Это решение стало результатом всестороннего, многоуровневого процесса, ориентированного на размещение американских войск в Европе. Это приводит к временной задержке развертывания американских войск в Польше, которая является образцовым союзником США», — написал он.
Бригадная боевая группа (Brigade Combat Team, BCT) — это основное автономное тактическое формирование сухопутных войск (например, в армии США). Она включает в себя от 3 до 6 тыс. военнослужащих.
Согласно заявлению Пентагона, окончательное размещение американских войск в Европе определят после дальнейшего анализа стратегических и оперативных потребностей США, а также способности союзников самостоятельно обеспечивать оборону Европы. Этот анализ призван продвигать программу «Америка прежде всего», в том числе стимулируя союзников по НАТО брать на себя основную ответственность за оборону, говорится в заявлении.
Пентагон также отметил, что министр войны США Пит Хегсет провел беседу с министром обороны Польши Владиславом Косиняком-Камышем. Вашингтон продолжит тесные контакты с Варшавой, чтобы сохранить «сильное военное присутствие» в стране.
«Польша продемонстрировала как способность, так и решимость защитить себя. Другие союзники по НАТО должны последовать ее примеру», — говорится в заявлении.
Reuters со ссылкой на три источника сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа намерена на этой неделе уведомить союзников по НАТО о сокращении военных возможностей США для помощи европейским странам альянса в случае серьезного кризиса.
Как пишет агентство, в рамках так называемой Модели сил НАТО страны альянса определяют резерв сил на случай конфликта или крупного кризиса, включая военное нападение на одного из членов. Точный состав этих сил засекречен, однако источники сообщили, что Пентагон решил значительно сократить свое участие.
Ряд европейских стран опасаются полного вывода американских войск. Серьезное сокращение сил, которые США готовы предоставить в случае войны, лишь усилит эти тревоги, пишет Reuters.
В последние недели администрация Трампа уже объявила о планах уменьшить контингент в Европе примерно на 5 тыс. военнослужащих, включая отмену отправки бригады в Польшу.
В начале мая на фоне разногласий с канцлером Германии Фридрихом Мерцем президент США Дональд Трамп объявил о выводе из ФРГ 5 тыс. военнослужащих. Позже он заявил о планах «гораздо большего» сокращения, которое займет от 6 до 12 месяцев. Сейчас в Германии дислоцированы около 38 тыс. американских военных.
