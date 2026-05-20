МИД описал реакцию России в случае ядерных испытаний других стран

Утром 19 мая Минобороны России сообщило, что российская армия приступила к учениям по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Они продлятся до 21 мая. К учениям привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, а также силы Ленинградского и Центрального военных округов. Среди целей учения указаны совершенствование управления войсками для сдерживания вероятного противника, проверка готовности к предотвращению агрессии и отработка взаимодействия.