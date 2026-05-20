МИД описал реакцию России в случае ядерных испытаний других стран

В случае проведения ядерных испытаний в какой-либо стране Россия отреагирует «адекватно и соразмерно», заявил замглавы МИДа России Сергей Рябков, передает ТАСС.
«Констатируем, что, если какое-либо государство проведет ядерные испытания, мы будем реагировать адекватно и соразмерно», — подчеркнул он.
Рябков добавил, что сложившаяся ситуация в любом случае требует готовности национальной инфраструктуры на случай, если США предпримут шаги к полноценным ядерным испытаниям.
Москва, по словам дипломата, довела до Вашингтона, что отказ США от моратория на ядерные испытания способен запустить «эффект домино».
Замглавы МИДа также заявил, что Россия не может игнорировать ядерное усиление НАТО. Он отметил, что такое усиление происходит в результате действий Европы по развитию собственных ядерных возможностей в дополнение к американскому «зонтику».
Утром 19 мая Минобороны России сообщило, что российская армия приступила к учениям по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Они продлятся до 21 мая. К учениям привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, а также силы Ленинградского и Центрального военных округов. Среди целей учения указаны совершенствование управления войсками для сдерживания вероятного противника, проверка готовности к предотвращению агрессии и отработка взаимодействия.
В начале мая посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов заявил, что США, Великобритания и Франция наращивают ядерные потенциалы в обход Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Неделей ранее он также предупреждал о рисках для режима нераспространения и счел нереалистичными предложения США по возобновлению диалога о стратегической стабильности.
В апреле глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что риск ядерной катастрофы достиг уровня, не наблюдавшегося с пика холодной войны, и призвал укреплять ДНЯО. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что страна неукоснительно соблюдает положения договора.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».