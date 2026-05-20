Песков призвал не сравнивать церемониалы визитов Путина и Трампа в Пекин

Нет смысла сравнивать церемониалы визитов Владимира Путина и Дональда Трампа в Пекин, главное — содержание контактов. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
Напомним, что Владимир Путин и Си Цзиньпин провели почти полтора часа в доверительной беседе один на один. Именно так начались их переговоры в Пекине.
Российский лидер прибыл в Китай вечером 19 мая с официальным визитом. Встреча на высшем уровне проходит в Доме народных собраний. Сначала главы государств поговорили в узком формате. Сейчас переговоры продолжаются уже в расширенном составе с участием делегаций двух стран.
