Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уиткофф посетит Россию в ближайшее время

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф совершит поездку в Россию в ближайшее время. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, чьи слова приводит телеграм-канал «Юнашев LIVE».

Источник: AP 2024

«Кирилл Дмитриев сообщил мне, что Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшее время», — говорится в публикации канала.

Ранее о намерении американской переговорной группы, в которую входят Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, посетить Россию в апреле писала The New York Times со ссылкой на источники. Как уточнялось в материале, условием для визита источники назвали прогресс в переговорах.

После публикации NYT пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона рассчитывает на продолжение их визитов.

Предыдущий приезд Уиткоффа в Москву состоялся в январе. В мае Уиткофф и Кушнер провели встречу с Умеровым в США.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше