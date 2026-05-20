«Кирилл Дмитриев сообщил мне, что Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшее время», — говорится в публикации канала.
Ранее о намерении американской переговорной группы, в которую входят Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, посетить Россию в апреле писала The New York Times со ссылкой на источники. Как уточнялось в материале, условием для визита источники назвали прогресс в переговорах.
После публикации NYT пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона рассчитывает на продолжение их визитов.
Предыдущий приезд Уиткоффа в Москву состоялся в январе. В мае Уиткофф и Кушнер провели встречу с Умеровым в США.