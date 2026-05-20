Закон об административно-территориальном устройстве Казахстана одобрен во втором чтении

«Парламент принял во втором чтении Конституционный закон “Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан”. Документ включает нормы, определяющие виды административно-территориальных единиц — области, районы, города, села и другие. Также устанавливаются полномочия государственных органов в данной сфере. Законом предусматриваются более четкие правовые критерии для рассмотрения вопросов, связанных с административно-территориальными единицами. Данный подход предусматривает принятие решений исключительно на основе показателей социально-экономического развития за определенный период», — сообщает пресс-служба мажилиса в среду.