Закон о президенте Казахстана принят парламентом во втором чтении

«Кроме того, законом вводится институт вице-президента Республики Казахстан и определяется его правовое положение. По поручению главы государства он представляет его при взаимодействии с Курултаем, правительством и иными госорганами. В отдельной статье нормативно закреплены полномочия президента в отношении Қазақстан Халық Кеңесі, включающие утверждение состава и обеспечение организационной инфраструктуры. Также вводится норма, регулирующая полномочия президента в отношении уполномоченного по правам человека. Закрепляемое разграничение полномочий между всеми субъектами государственной власти и одновременное укрепление системы сдержек и противовесов позволит исключить дублирование функций и обеспечит оперативность государственного управления», — говорится в сообщении.