Закон о президенте Казахстана принят парламентом во втором чтении

«Парламент принял во втором чтении Конституционный закон “О президенте Республики Казахстан”, разработанный в соответствии с новой Конституцией. Документом закрепляется роль президента как высшего должностного лица, обеспечивающего согласованное и беспрепятственное функционирование всех ветвей государственной власти. Президент остается символом и гарантом единства народа и государственной власти, незыблемости Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Внесены уточнения в нормы, регулирующие процедуру его избрания, порядок принесения присяги и период исполнения полномочий, в связи с исключением института внеочередных выборов», — сообщает пресс-служба мажилиса в среду.
Нормы закона закрепляют право президента назначать генерального прокурора, председателей Конституционного Суда, Комитета национальной безопасности, Высшей аудиторской палаты, Центральной избирательной комиссии, Национального банка, уполномоченного по правам человека и начальника службы государственной охраны. По рекомендации Высшего Судебного Совета назначает председателя Верховного Суда.
По согласованию с Курултаем президент назначает и избирает вице-президента, премьер-министра, 10 судей Конституционного Суда, восьмерых членов Высшей аудиторской палаты, шестерых членов Центральной избирательной комиссии, а также судей Верховного Суда.
«Кроме того, законом вводится институт вице-президента Республики Казахстан и определяется его правовое положение. По поручению главы государства он представляет его при взаимодействии с Курултаем, правительством и иными госорганами. В отдельной статье нормативно закреплены полномочия президента в отношении Қазақстан Халық Кеңесі, включающие утверждение состава и обеспечение организационной инфраструктуры. Также вводится норма, регулирующая полномочия президента в отношении уполномоченного по правам человека. Закрепляемое разграничение полномочий между всеми субъектами государственной власти и одновременное укрепление системы сдержек и противовесов позволит исключить дублирование функций и обеспечит оперативность государственного управления», — говорится в сообщении.