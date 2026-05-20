Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления главы МИД Литвы Кястутиса Будриса о нападении на Калининградскую область высказываниями на грани безумия.
Таким образом официальный представитель Кремля отреагировал на призывы литовского министра к НАТО напасть на Калининградскую область, чтобы якобы показать России уязвимость этого региона. Он заявил, что альянс должен показать Москве, что может проникнуть в «небольшую крепость».
Как писал KP.RU, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал русофобские выпады политиков Прибалтики «истошным лаем».
